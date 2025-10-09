Oracle bien positionné pour l'essor de l'IA, selon Baird qui initie une couverture

9 octobre - ** Baird initie la couverture de la société d'informatique en nuage Oracle ORCL.N avec une note de "surperformance" et un objectif de 365 $

** La société de courtage indique qu'Oracle, un éditeur de logiciels âgé de près de 50 ans, s'est positionné au centre de ce qu'elle appelle la tendance la plus importante de l'histoire de l'informatique: L'IA

** Les actions de la société sont en hausse marginale à 288,72 $ sur le marché préliminaire

** "Nous considérons ORCL comme très bien positionné pour bénéficier de l'accélération des dépenses en infrastructure d'IA, et de la convergence de l'IA, des données et des cas d'utilisation qui émergeront du passage de la formation à l'inférence" - Baird

** La note moyenne de 46 analystes est "acheter"; PT médian 347 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, ORCL est en hausse de près de 73,2 % depuis le début de l'année