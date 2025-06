Oracle au plus haut historique grâce à des perspectives prometteuses dans le cloud

(AOF) - Plus forte progression de l’indice S&P 500, Oracle (+14,15% à 201,33 dollars) bénéficie de la présentation de perspectives de croissance plus favorables qu’anticipé dans le cloud. Sur l’exercice 2026, qui a débuté au début du mois, la directrice générale, Safra Catz, anticipe une croissance de plus de 40 % des services cloud (applications et infrastructure) après une progression de 24% sur l’exercice précédent. Wall Street prévoit pour sa part une croissance de 35%.

" Le taux de croissance de l'infrastructure cloud devrait passer de 50 % au cours de l'exercice 2025, à plus de 70 % au cours de l'exercice 2026. Et le RPO devrait croître de plus de 100 % au cours de l'année fiscale 2026 " a ajouté la dirigeante. Le marché tablait sur une progression de 60% sur le nouvel exercice.

UBS note cependant qu'Oracle s'est intentionnellement abstenu de fournir des objectifs de marge opérationnelle et de bénéfice par action pour 2026.

Au quatrième trimestre, clos fin mai, de l'exercice 2025, l'éditeur de logiciels professionnels a enregistré un bénéfice net en progression de 9% à 3,43 milliards de dollars, soit 1,19 par action. Le bénéfice ajusté par action est ressorti à 1,70 dollar, ressortant 6 cents au-dessous du consensus Bloomberg. Les revenus ont progressé de 11% à 15,9 milliards de dollars, alors que le marché visait 15,6 milliards de dollars.

Les revenus cloud du groupe ont augmenté de 27% à 6,7 milliards de dollars, en ligne avec les attentes.

Le "RPO" pour Remaining Performance Obligations, une mesure du carnet de commandes d'Oracle, a atteint 138 milliards de dollars à la fin du trimestre, en progression de 41%.

AOF - EN SAVOIR PLUS