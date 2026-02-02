Oracle attendu en hausse après son plan de financement pour 2026
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 14:25
Il a l'intention de lever des ressources financières de façon à se doter de capacités supplémentaires pour répondre à la demande contractée par les principaux clients d'Oracle Cloud Infrastructure, dont AMD, Meta, Nvidia, OpenAI, TikTok et xAI.
Oracle prévoit ainsi de lever 45 à 50 milliards de dollars de recettes brutes en cash au cours de cette année, un objectif qu'il compte atteindre en combinant dettes et fonds propres, tout en maintenant un bilan solide de classe "investment grade".
"Le sentiment devrait s'améliorer si Oracle parvient à répondre à la demande d'IA sous contrat en 2026, bien qu'il devra probablement lever davantage de fonds en 2027 et au-delà, car le FCF ne devrait pas être positif avant 2029", estime Jefferies.
