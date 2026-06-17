Oracle affirme que les informations contenues dans un rapport sur l'échec des négociations concernant un accord avec Microsoft dans le domaine du cloud sont “inexactes”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'une mention indiquant que Microsoft a refusé de commenter au paragraphe 3)

Oracle ORCL.N a déclaré mardi que les informations contenues dans un article de Business Insider concernant l'échec de ses discussions avec Microsoft au sujet d'un éventuel contrat de location étaient inexactes.

L'article indiquait que les discussions entre Microsoft

MSFT.O et Oracle concernant un contrat de location d'infrastructure cloud avaient échoué en raison de préoccupations liées à la sécurité et à la conformité.

Microsoft a refusé de commenter cet article, qui citait des sources proches du dossier. Reuters n’a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

Microsoft prévoyait de transférer une partie de sa charge de travail vers l’infrastructure cloud d’Oracle. Mais le cloud public d’Oracle ne disposait pas du Federal Risk and Authorization Management Program, un cadre de sécurité obligatoire pour le traitement des données du gouvernement américain, et l’entreprise n’était pas disposée à l’intégrer, selon l’article.

L'accord aurait pu représenter plus de 3 milliards de dollars, selon l'article de Business Insider, qui cite l'une de ces sources.

Microsoft cherche à conclure un ou plusieurs accords avec d’autres fournisseurs de cloud afin de donner la priorité à ses propres ressources de cloud computing Azure pour ses clients, selon cet article.

“Les détails mentionnés dans l’article sont inexacts. Microsoft est à la fois un partenaire et un client d’OCI. Nous entretenons un partenariat extrêmement collaboratif et fructueux, dans le cadre duquel nous discutons souvent des moyens d’étendre notre collaboration actuelle”, a déclaré un porte-parole d’Oracle dans une réponse envoyée par e-mail.