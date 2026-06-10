Oracle a remporté un contrat avec le gouvernement américain pour la fourniture d'un logiciel de gestion des ressources humaines à l'échelle de l'administration

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Selon un communiqué de l'administration Trump, Oracle fournira des logiciels de gestion des ressources humaines à l'ensemble des agences du gouvernement américain.