Or (Oz en $) : accélération haussière intraday, de 3.638 vers 3.680$/Oz
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:15

Une haussière intraday, de 3.638 vers 3.680$ s'est enclenchée ce lundi à 14H25 et l'once d'or a pris +1,25% en 3 heures et demi, avec apparition d'une 'tendance en ligne' depuis 16H15 entre 3.656 et 3.682$ (le mouvement est toujours en cours) qui débouche sur un nouveau record absolu.
Le franchissement du zénith intraday des 3.674$ du 9 septembre après une consolidation horizontale sans intensité semble augurer de nouveaux records et l'objectif semble se situer désormais vers 3.800$.
Un objectif plus lointain de 4.300$ est envisageable si la FED entame ce 17/09 un cycle de 6 baisses de taux d'ici mai 2026.

