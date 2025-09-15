Or (Oz en $) : accélération haussière intraday, de 3.638 vers 3.680$/Oz
information fournie par Zonebourse 15/09/2025 à 18:15
Le franchissement du zénith intraday des 3.674$ du 9 septembre après une consolidation horizontale sans intensité semble augurer de nouveaux records et l'objectif semble se situer désormais vers 3.800$.
Un objectif plus lointain de 4.300$ est envisageable si la FED entame ce 17/09 un cycle de 6 baisses de taux d'ici mai 2026.
