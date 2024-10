Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Or (once en $) : nouveau record au-delà de 2.789$ information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 18:39









(CercleFinance.com) - L'Or continue d'enchaîner les records, ignorant totalement la flambée des taux US et le raffermissement du Dollar : une hausse complètement contre-intuitive qui porte le métal précieux au-delà de 2.789$, soit 40% de plus que le 14 février dernier... ou le 31 octobre 2023.

L'or affiche tout simplement +71% depuis le 31 octobre 2022... et il aura bientôt engrangé +100% depuis le plancher majeur des 1.471$ du 15/03/2020 puisque les 2.942$ ne sont plus très loin.

Le mouvement haussier en 2 ans s'avère aussi puissant que celui survenu entre 1.184$ (début octobre 2018) et 2055$ le 20 février 2020 (+73%), avec une décomposition des vagues relativement identique mais sur 16 mois au lieu de 20







Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.