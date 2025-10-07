 Aller au contenu principal
Or (once en $) : nouveau record à 3.985$, malgré la vigueur du $
information fournie par Zonebourse 07/10/2025 à 16:06

L'once dOr établit un nouveau record absolu à 3.985$, malgré la vigueur du $ qui prend presque 0,4% face à l'Euro tandis que le $ Index grimpe lui aussi de +0,4% face à un ensemble de devises.
Le cap des +50% de hausse annuelle est largement franchit avec un score de +52%... et le seul des 4.000$ qui n'est plus qu'à 0,4%, l'once ayant franchi les 3.000$ le 15 mars dernier.

Or

Valeurs associées

Or
3 985,86 USD Six - Forex 1 +0,63%
