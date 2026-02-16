Or et bitcoin : faut-il encore investir ?

information fournie par Moneyvox • 16/02/2026 à 08:30

Faut-il encore s'intéresser à l'or ou au bitcoin actuellement ? ( Crédits photo: © Southern Creative - stock.adobe.com)

Au cours des derniers mois, les cours du bitcoin et de l'or ont atteint des sommets, avant de décrocher. Faut-il reporter son projet d'investissement ? Les éléments de réponse.

En 2025 comme en ce début d'année 2026, les cours de l'or et du bitcoin étaient au plus haut, avant de corriger fortement. Alors, faut-il encore y croire après la flambée des cours de l'or et du bitcoin ? Tous les paramètres dont il faut tenir compte pour prendre la bonne décision.

Investir dans l'or quand les marchés sont au plus haut, bonne ou mauvaise idée ?

Vous voulez vous lancer dans l'achat du précieux métal jaune ? Sur fond de tensions géopolitiques, d'attentisme des banques centrales et de fragilité du dollar, le cours de l'or a atteint des sommets au cours des derniers mois. Le jeudi 29 janvier dernier, son cours a ainsi dépassé les 5 500 dollars l'once. Pour Jean-François Faure, directeur du groupe AuCoffre, cette envolée du prix de l'or n'est pas une surprise, et est directement liée à "la règle des trois D : la dédollarisation, la dette et le désordre".

"Quand les pays réduisent leur exposition aux bons du Trésor américains, il faut bien remplacer ces réserves par quelque chose. Aujourd'hui, ce qui rassure, c'est l'or" explique le directeur du groupe AuCoffre. Pour lui, après une telle flambée des prix de l'or, "une baisse de 20 à 30 %" est un scénario possible, notamment dans le cas où un conflit en cours cesserait ou dans l'hypothèse d'une hausse franche des taux directeurs pratiqués par la Fed (la banque centrale américaine). D'ailleurs, l'once d'or a chuté de 8% le 30 janvier, se stabilisant désormais autour des 5 000 dollars.

Pour autant, Jean-François Faure estime qu'il est toujours temps d' investir dans l'or. "Acheter de l'or, ce n'est pas parier sur sa hausse, c'est se protéger contre la perte de valeur des monnaies", résume-t-il avant d'ajouter de façon imagée que "Le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a vingt ans. Le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui". Il reste néanmoins vivement recommandé d'effectuer des achats d'or en plusieurs fois et d'éviter d'acheter ce métal précieux en une seule et unique fois, ce dans l'objectif de limiter la volatilité de son investissement.

Acheter des bitcoins aujourd'hui ?

En 2025, le cours du bitcoin a grimpé en flèche, mais, en 2026, les choses se présentent différemment. En effet, "historiquement, le bitcoin suit un cycle de quatre ans, et 2026 pourrait logiquement être une année de transition" explique Thibault Desachu de Coinhouse. La preuve, depuis son sommet historique d'octobre dernier, la plus capitalisée des cryptomonnaies a perdu la moitié de sa valeur, plongeant dans la nuit de jeudi à vendredi dernier jusqu'à 60 033,01 dollars, un plus bas depuis octobre 2024, avant de remonter un peu.

Le bitcoin garde encore des atouts. Selon Thibault Desachu, "le bitcoin est désormais intégré dans des portefeuilles institutionnels via des ETF, des banques et des fonds souverains. Cette institutionnalisation modifie ses fondamentaux". "Pour les investisseurs institutionnels, le bitcoin reste une valeur risquée mais très liquide, ce qui en fait un actif facile à arbitrer en période de tension", complète Alexis Boeglin, directeur des opérations de Crypcool.

Malgré les incertitudes quant à l'avenir du bitcoin et à l'évolution de son cours, celui-ci reste de loin la cryptomonnaie préférée des investisseurs. "Les altcoins [les autres cryptomonnaies, NDLR] ont été largement délaissés. Le bitcoin représente aujourd'hui près de 80 % des encours chez nous" explique à ce sujet Thibault Desachy. Alexis Boeglin, de son côté, rappelle qu'il "ne faut investir que de l'argent dont on n'a pas besoin à court terme et éviter d'entrer sur le marché en une seule fois".