Optigestion : "Une dynamique contrastée sur les marchés financiers mondiaux en 2024"

(AOF) - Le rallye de Noël n’a donc pas eu lieu. Au cours du dernier mois de l’année 2024, les actions américaines et européennes ont affiché des performances similaires, avec une baisse de 0,5% pour le Stoxx Europe 600 et de 0,4% pour le S&P 500. L'année 2024 aura été marquée par une dynamique contrastée sur les marchés financiers mondiaux, portée par l'optimisme pour les valeurs technologiques, les fluctuations des politiques monétaires, des perspectives macroéconomiques divergentes selon les régions et les tensions géopolitiques", fait savoir Nicolas de Zaluski, gérant chez Optigestion.

Les performances des indices mondiaux en 2024 ont ainsi clairement illustré l'importance des décisions d'allocation géographique et sectorielle. Alors que le CAC 40 a terminé l'année en baisse de 2%, le Nasdaq continue de battre tous les records ; enregistrant une hausse annuelle de plus de 28%.

La SICAV Optigest Monde, exposée aux thèmes associés à l'innovation, a quant à elle progressé de +30% au cours de l'année, surpassant son indice de référence, le MSCI All Country World Index en euros dividendes nets réinvestis, qui a augmenté de 25,33%, soit une surperformance de +4,67 %.

Aux États-Unis, la croissance s'est maintenue, stimulée par l'essor des entreprises technologiques et l'optimisme autour du thème de l'Intelligence Artificielle (IA). L'arrivée imminente de Donald Trump au pouvoir, acclamée par les marchés depuis son élection, concentre toute l'attention. Ses premières mesures, notamment sur les droits de douane, pourraient entraîner des conséquences majeures sur l'inflation américaine et sur les relations commerciales avec l'Europe et la Chine.

En Chine, malgré plusieurs plans de relance, l'économie continue de montrer des signes de ralentissement. La sortie de la crise semble encore hors de portée, continuant de nourrir les inquiétudes.

À l'inverse, les espoirs de paix ou de cessez-le-feu en Ukraine et au Moyen-Orient apparaissent possibles avec l'arrivée du nouveau président américain.

Quant à l'Europe, elle a connu des performances plus mitigées, marquées par des tensions politiques internes et des difficultés économiques en France.

La France, avec un gouvernement fragile et un budget en attente, semble engluée dans des problèmes politiques, très éloignés des réformes indispensables à la réduction de ses déficits. Ces réformes sont pourtant cruciales pour éviter une dégradation des notations par les agences internationales.

Parallèlement, les investisseurs restent attentifs au taux français à 10 ans, qui suscite de nombreuses inquiétudes.