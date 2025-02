Optigestion renforce son équipe de gestion privée

Il travaille chez Européquipements qui développe et réalise des programmes immobiliers multifonctionnels neufs de bureaux, commerces, et de logements.

De 2013 à 2016, il évolue à Londres avec les équipes "corporate services" et "property development" de BNP Paribas Real Estate. En 2016, il rejoint les équipes de promotion immobilière de GA Smart Building à Paris. De 2018 à 2024,

(AOF) - Optigestion a annoncé l’arrivée de Pierre-Alexandre Clément, en tant que gérant privé. Il travaillera sous la responsabilité de Xavier Gérard, président d’Optigestion et viendra renforcer l’équipe de quinze professionnels de gestion privée. Pierre-Alexandre Clément a débuté sa carrière à Hong-Kong chez Natixis Global Asset Management avant de se spécialiser dans le secteur de l’immobilier à partir de 2013, dans les domaines de l’investissement et de la promotion immobilière.

