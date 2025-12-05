 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 314,99
-1,40%
Oprah Winfrey fait l'éloge de l'interdiction des médias sociaux pour les enfants en Australie
information fournie par Reuters 05/12/2025 à 05:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'animatrice américaine Oprah Winfrey a salué la décision de l'Australie d'interdire les médias sociaux aux moins de 16 ans à partir de la semaine prochaine, estimant que cette mesure aiderait les jeunes à se socialiser davantage. La loi, qui doit entrer en vigueur le 10 décembre, empêchera les enfants et les adolescents d'accéder à des plateformes telles que TikTok, Instagram de Meta META.O et Snapchat de Snap

SNAP.N . Le gouvernement affirme que cette interdiction protégera les jeunes des contenus préjudiciables et des prédateurs en ligne. "Je pense que vous allez changer la vie de toute une génération d'enfants qui auront une vie meilleure", a déclaré Oprah Winfrey lors d'un événement à Sydney jeudi soir, selon les médias locaux.

Oprah Winfrey, qui effectue actuellement une tournée nationale en Australie, s'est dite particulièrement préoccupée par l'impact de l'internet sur les jeunes garçons.

"Il y a tous ces jeunes gens qui ne peuvent pas vraiment communiquer ou avoir une conversation, en particulier les jeunes garçons parce qu'ils deviennent accros au porno si tôt et ne savent pas comment demander à quelqu'un de sortir avec eux, n'ont pas fait l'expérience de la socialisation en parlant à une vraie personne", a-t-elle déclaré.

"Une fois de plus, l'Australie montre la voie au reste du monde." Les gouvernements du monde entier surveillent l'impact de l'interdiction, une première mondiale passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 49,5 millions de dollars australiens (33 millions de dollars). La majorité des plateformes concernées ont déclaré qu'elles se conformeraient à la loi.

Quelque 96 % des adolescents australiens de moins de 16 ans, soit plus d'un million des 27 millions d'habitants du pays, ont un compte sur les médias sociaux, selon l'autorité australienne de régulation de l'internet.

Valeurs associées

ALPHABET-A
317,6200 USD NASDAQ -0,63%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
661,5300 USD NASDAQ +3,43%
SNAP-A
7,780 USD NYSE +1,57%
