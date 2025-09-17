Oppenheimer réduit les prévisions de Carrier en raison de la baisse de la demande américaine en matière de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) résidentiels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 septembre - ** Oppenheimer réduit les prévisions sur le fabricant de climatiseurs Carrier Global CARR.N de 85 $ à 75 $; les nouvelles prévisions représentent une hausse de 23 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Réitère la notation à "surperformance"

** La société de courtage indique que la baisse de la demande en CVC résidentiel aux États-Unis nuit aux performances de Carrier, ce qui a entraîné une baisse des perspectives et des réductions de coûts, les gains futurs étant attendus des économies d'impôts et des rachats d'actions

** Oppenheimer indique que la demande en CVC résidentiel aux États-Unis devrait rebondir en 2026 grâce à l'atténuation des difficultés liées à la transition des réfrigérants, à l'amélioration de l'activité immobilière et à la demande liée aux conditions météorologiques, tandis que la reconstitution des stocks soutient la reprise des volumes

** 15 des 26 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 11 à "conserver"; leur prévision médiane est de 76 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 10,7 % depuis le début de l'année