Oppenheimer réduit le PT de ServiceNow alors que les inquiétudes concernant les fusions et acquisitions s'intensifient

13 janvier - ** Oppenheimer réduit le PT sur ServiceNow

NOW.N de 230 $ à 200 $, ce qui représente une hausse de 40,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Il estime que l'action pourrait faire face à une pression à court terme, car les investisseurs attribuent souvent des valorisations plus faibles aux entreprises de logiciels qui se lancent dans une frénésie de fusions et acquisitions ** ajoute que la frénésie de transactions de NOW alimente les inquiétudes concernant la croissance organique des abonnements et le flux de trésorerie disponible; pèsera probablement sur les multiples de NOW jusqu'à ce qu'il montre les synergies des transactions Moveworks et Armis dans les rapports trimestriels de 2026

** 43 des 47 sociétés de courtage recommandent "acheter" ou plus, 3 "conserver" et 1 "vendre"; le PT médian est de 220 $ - données compilées par LSEG

** NOW a chuté de 27,8 % en 2025