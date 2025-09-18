Oppenheimer réduit le PT de Deere en raison des pressions exercées sur les coûts par les tarifs douaniers

18 septembre - ** Oppenheimer réduit l'objectif de cours (PT) du fabricant d'équipements agricoles Deere DE.N de 566 $ à 512 $, le nouvel objectif de cours représentant une prime de 9,1 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage maintient son évaluation à "surperformance"

** Les nouveaux droits de douane sur l'acier au titre de l'article 232 augmenteront les coûts de la société, en particulier dans son segment de la construction et de la sylviculture, selon Oppenheimer

** Les hausses de prix prévues pour 2026 pourraient ne pas compenser entièrement les dépenses plus élevées de la société, ajoute la maison de courtage

** L'étude d'Oppenheimer sur les marges de Deere au 4ème trimestre et pour l'année fiscale 2026 a été revue à la baisse en raison des pressions accrues sur les coûts dues aux nouveaux tarifs douaniers sur l'acier

** 11 des 24 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 12 à "conserver" et 1 à "vendre"; leur prévision médiane est de 512 $, selon les données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action avait augmenté de 10,7 % depuis le début de l'année