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Oppenheimer procède à des réductions d'effectifs exceptionnelles au sein des grandes banques d'investissement américaines et mise sur les gestionnaires d'actifs alternatifs
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de courtage Oppenheimer a abaissé mardi, dans une décision inhabituelle, la note de grandes banques d’investissement américaines, notamment Goldman Sachs

GS.N et Morgan Stanley MS.N , estimant que les valorisations actuelles laissaient peu de marge pour de nouvelles hausses malgré un environnement opérationnel favorable. Elle aplutôtrecommandé aux investisseurs de vendre les actions des grandes banques d’investissement et d’acheter celles de gestionnaires d’actifs alternatifs, un secteur qui a subi une forte vague de ventes et que de nombreux analystes jugent surévalué, sur fond d’inquiétudes concernant l’exposition au crédit privé.

* L’action Morgan Stanley reculait de 1,36 % avant l’ouverture, tandis que celle de Goldman Sachs perdait environ 0,4 % après qu’Oppenheimer eut abaissé la note des deux banques de « perform » à « underperform ».

* La société de courtage a également abaissé les notes de Citigroup C.N et de Bank of America BAC.N de « outperform » à « perform », entraînant une baisse d’environ 0,5 %de leurs actions respectives dans les échanges avant l’ouverture.

* Oppenheimer a déclaré que, bien qu’il ne voie rien dans l’immédiat susceptible de faire dévier les actions des banques d’investissement de leur trajectoire de croissance ou de rendement, il estime qu’elles sont entrées dans la phase finale d’un cycle d’expansion.

* « Même si le cycle pourrait bien se poursuivre pendant encore 12 à 18 mois, voire plus, nous préférons ne pas attendre que les signaux d’alerte apparaissent; c’est pourquoi, en particulier dans le cas des banques d’investissement, nous sommes davantage enclins à prendre nos bénéfices et à nous retirer », ont écrit les analystes d’Oppenheimer .

* Plutôt que de s’exposer aux banques à grande capitalisation, les investisseurs devraient concentrer leurs ressources sur des banques commerciales telles que US Bancorp

USB.N et PNC Financial Services PNC.N , a indiqué la société de courtage, étant donné qu’elles se trouvent dans une phase d’expansion relativement précoce.

* Parmi les gestionnaires d’actifs alternatifs, la société de courtage a recommandé Ares Management ARES.N , Blackstone

BX.N et KKR KKR.N

* Les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs ont sous-performé cette année, les investisseurs se montrant de plus en plus méfiants vis-à-vis de l’exposition au crédit privé et du risque de rachats massifs sur les fonds phares, bien que les analystes estiment que ces inquiétudes sont exagérées.

* « Nous recommandons aux investisseurs de maintenir leur exposition aux actifs alternatifs en réinvestissant les fonds levés dans ce secteur », a déclaré Oppenheimer.

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
107,590 USD NYSE 0,00%
BANK OF AMERICA
57,875 USD NYSE 0,00%
BLACKSTONE
114,890 USD NYSE -0,02%
CITIGROUP
142,510 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
1 020,200 USD NYSE -0,03%
KKR & CO
88,945 USD NYSE -0,02%
MORGAN STANLEY
211,830 USD NYSE 0,00%
PNC FINL SER
246,730 USD NYSE 0,00%
US BANCORP
61,260 USD NYSE 0,00%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 14:35:45.

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