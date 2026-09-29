Oppenheimer lance sa couverture de FuelCell avec une recommandation « surpondérer » ; le cours de l'action s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
29 septembre - ** La société de courtage Oppenheimer lance sa couverture avec une recommandation « surpondérer » et un objectif de cours de 24 dollars, soit une prime de 48% par rapport au cours de clôture de lundi, à 16,14 dollars
** Le titre a progressé de 8,1% à 17,4 dollars
** Selon la société, les besoins croissants en énergie des centres de données pourraient stimuler fortement la demande pour ses produits énergétiques et soutenir sa croissance future
** L’expansion prévue de FCEL lui permettrait de répondre à cette demande croissante et favoriserait une accélération de la croissance de son chiffre d’affaires dans les années à venir
** Six des douze courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou supérieure, quatre « conserver » et deux « vendre »; le cours cible médian s’établit à 21 dollars
** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre a plus que doublé depuis le début de l'année
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