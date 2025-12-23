 Aller au contenu principal
Oppenheimer initie une couverture sur Aardvark avec une note de "surperformance" en raison de sa franchise différenciée dans l'obésité
information fournie par Reuters 23/12/2025 à 13:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 décembre - ** Le courtier Oppenheimer initie une couverture sur Aardvark Therapeutics AARD.O avec une note de "surperformance" et un objectif de 35 $, ce qui implique une hausse de plus de deux fois par rapport à la dernière clôture de l'action

** AARD peut développer une activité solide à la fois dans le syndrome de Prader-Willi (PWS) et dans l'obésité commune, et les données à venir l'année prochaine et au-delà peuvent faire grimper l'action - courtage

** Le syndrome de Prader-Willi est une maladie génétique rare qui affecte la croissance de l'enfant, entraînant une faiblesse musculaire, une petite taille et des difficultés d'apprentissage

** Oppenheimer considère les résultats de phase avancée à venir du médicament expérimental ARD-101 d'AARD pour le traitement du syndrome de Prader-Willi comme un catalyseur majeur et pense qu'il offre potentiellement une meilleure sécurité que le médicament Vykat XR de Soleno Therapeutics

SLNO.O , approuvé par la FDA

** Oppenheimer estime que le médicament oral expérimental d'AARD pour l'obésité ARD-201 pourrait s'insérer dans le traitement de l'obésité sur plusieurs fronts si les données humaines confirment les résultats précliniques

** L'ARD-201 pourrait offrir une alternative aux patients qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas utiliser les thérapies GLP-1 injectables, et agir comme une option de maintien pour aider à prévenir la reprise de poids après que les patients ont arrêté les injections de GLP-1 en raison d'effets secondaires ou d'autres problèmes, selon la société de courtage

** L'action AARD a baissé de 9 % depuis ses débuts sur le Nasdaq en février

Valeurs associées

AARDVARK THERA
14,5300 USD NASDAQ +5,52%
SOLENO THERAPTCS
49,4000 USD NASDAQ +3,24%
Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/12/2025 à 13:26:07.

