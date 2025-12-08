Oppenheimer fixe un objectif de 8 100 pour le S&P 500

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un blog)

*

Les actions dans le rouge; le Dow Jones en baisse

*

Le secteur des services de communication est le plus en baisse parmi les secteurs de l'indice S&P; le secteur technologique est le seul à gagner du terrain

*

Le dollar remonte, l'or recule, le bitcoin repasse dans le vert, le brut perd plus de 2 %

*

Les rendements du Trésor américain à 10 ans atteignent 4,17%

OPPENHEIMER FIXE UN OBJECTIF DE 8 100 POUR LE S&P 500

Oppenheimer Asset Management s'attend à ce que les actions continuent de progresser fortement l'année prochaine, le S&P 500 pouvant atteindre 8 100, a déclaré John Stoltzfus, chef de la stratégie d'investissement de la société, dans un rapport.

Ces perspectives positives se fondent sur des facteurs tels que "la résistance persistante des données économiques américaines" et les résultats des entreprises qui ont dépassé les attentes pendant la majeure partie de l'année. "Selon nous, cela laisse présager une nouvelle amélioration des résultats des entreprises en 2026

Oppenheimer s'attend en outre à ce que la Réserve fédérale maintienne son indépendance malgré le changement de direction prévu en mai, et prévoit au moins une ou deux baisses de taux l'année prochaine si l'inflation reste contenue, en plus d'une baisse cette semaine.

L'objectif de 8 100 euros repose sur une projection de bénéfices de 305 dollars par action pour le S&P 500 et un multiple C/B prévisionnel de 26,5 fois. Il s'agirait d'un gain de 14,1 % par rapport à l'objectif de 7 100 à la fin de l'année 2025. L'indice .SPX était à 6 840 lundi.

(Karen Brettell)

