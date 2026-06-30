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Oppenheimer dégrade la note des principales banques d'investissement américaines, recommande vivement de se tourner vers les gestionnaires d'actifs alternatifs
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** Oppenheimer abaisse la note des principales banques d'investissement américaines et recommande aux investisseurs de réinvestir le produit de leurs ventes dans ce secteur auprès de gestionnaires d'actifs alternatifs

** Les actions de Morgan Stanley MS.N reculent de 1,6% en pré-ouverture après que la société de courtage a abaissé la note du titre de « perform » à « underperform »

** Oppenheimer dégrade également les notes des autres grandes banques que sont Goldman Sachs GS.N , Citigroup C.N et Bank of America BAC.N

** MS et GS, les banques d’investissement “pures” de Wall Street, ont progressé respectivement de 19% et 16% depuis le début de l’année, profitant d’un rebond des opérations de fusion-acquisition et d’une vague de méga-introductions en bourse; Citi affiche une hausse d’environ 22%, tandis que BofA est à la traîne par rapport à ses pairs avec un gain d’environ 5% sur la même période

** Les actions de Citi et de BAC sont en baisse de 0,6% avant l’ouverture

** Oppenheimer revoit à la hausse ses estimations de bénéfices pour 2027, tablant désormais sur un volume d’activité de la banque d’investissement supérieur de 20% à 25% à la normale par rapport à ses prévisions antérieures, mais ajoute que, malgré cela, il ne juge pas les valorisations attractives

** “Nous recommandons de limiter l’exposition au secteur des grandes banques aux établissements commerciaux les plus “ennuyeux” et les plus stables que l’on puisse trouver, à savoir USB et PNC dans notre groupe”, écrit Chris Kotowski, analyste chez Oppenheimer, dans une note

** Parmi les gestionnaires d’actifs alternatifs, la société de courtage recommande Ares Management ARES.N , Blackstone

BX.N et KKR KKR.N

** Les actions des gestionnaires d’actifs alternatifs ont été sous pression cette année, dans un contexte de nervosité liée à l’exposition au crédit privé et d’inquiétudes concernant les rachats élevés des investisseurs sur les fonds phares

** ARES a reculé d’environ 33% depuis le début de l’année, BX a perdu environ 25,5% et KKR a chuté d’environ 30% par rapport à la clôture précédente

Valeurs associées

ARES MGT RG-A
107,600 USD NYSE -1,30%
BANK OF AMERICA
57,875 USD NYSE +0,11%
BLACKSTONE
114,910 USD NYSE -0,41%
CITIGROUP
142,520 USD NYSE +0,59%
GOLDMAN SACHS GR
1 020,545 USD NYSE +0,18%
KKR & CO
88,960 USD NYSE -1,27%
MORGAN STANLEY
211,830 USD NYSE -0,11%
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