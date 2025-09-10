Oppenheimer commence à couvrir Ralliant Corp avec la mention "surperformance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Oppenheimer commence à couvrir Ralliant,
RAL.N , notant le fabricant de technologie de précision "surperformance", voyant une opportunité d'investissement dans la société récemment scindée
** Le courtier estime que les activités de Ralliant dans le domaine des capteurs et des systèmes de sécurité, plus importantes et générant des marges plus élevées, offrent des perspectives intéressantes en ce qui concerne le renforcement des réseaux, les besoins accrus en énergie et les budgets plus importants de l'aérospatiale et de la défense
** Il s'attend à ce que l'unité de test et de mesure de l'entreprise renoue avec la croissance d'une année sur l'autre en 2026, à mesure que les marchés finaux se redressent
** Oppenheimer fixe un prix de vente à 55 dollars par action, contre un cours de 42,26 dollars à la fin de la journée de mardi
