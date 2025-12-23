Oppenheimer attribue la note "surperformance" à Spruce Biosciences en raison de sa solidité dans le domaine des maladies rares

23 décembre - ** Oppenheimer initie la couverture de Spruce Biosciences SPRB.O avec une note de "surperformance" et un PT de 283 $

** Le PT implique une hausse de 241,7 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Le courtier s'attend à une approbation accélérée aux États-Unis l'an prochain pour le médicament expérimental de SPRB, la tralesinidase alfa (TA-ERT), pour traiter le syndrome de Sanfilippo de type B, une maladie neurodégénérative terminale très rare pour laquelle il n'existe pas de traitement approuvé

** Oppenheimer évalue à plus de 130 millions de dollars les possibilités de ventes initiales au niveau mondial pour le TA-ERT, qu'il considère comme une thérapie de remplacement enzymatique modificatrice de la maladie, la première de sa catégorie

** Oppenheimer considère que BioMarin BMRN.O est l'acquéreur logique de SPRB ou de TA-ERT, qui s'intégrerait dans le portefeuille de BMRN "comme une main dans un gant chaud" ** TA-ERT est un complément commercial naturel pour Brineura de BMRN, prescrit pour la maladie CLN2, avec une infrastructure incrémentielle minimale, selon le courtier

** À la dernière clôture, l'action SPRB a progressé de ~163% depuis le début de l'année