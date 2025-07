OPmobility: RNPG semestriel plombé par des charges information fournie par Cercle Finance • 24/07/2025 à 09:12









(Zonebourse.com) - OPmobility dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en baisse de 10% à 90 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, incluant une hausse des éléments non courants, notamment liés à sa transformation pour améliorer sa compétitivité.



Porté par l'accélération des mesures de réduction des coûts, le taux de marge opérationnelle de l'équipementier automobile ressort en progression de 0,6 point à 4,9%, pour un chiffre d'affaires consolidé en baisse de 1,5% à 5,33 milliards d'euros.



A 5,96 milliards, son CA 'économique' a augmenté de 0,4% (+1,6% en organique). Grâce à son implantation au plus près des sites des clients, l'impact des droits de douane sur les volumes de production reste, à ce stade, relativement limité.



Ces résultats rendent OPmobility confiant pour confirmer ses perspectives 2025, à savoir une amélioration des agrégats financiers (marge opérationnelle, résultat net part du groupe et cash-flow libre), tout en poursuivant la réduction de sa dette nette.





Valeurs associées OPMOBILITY 12,9900 EUR Euronext Paris +5,18%