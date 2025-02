OPmobility: RNPG annuel en croissance de 4% information fournie par Cercle Finance • 20/02/2025 à 09:27









(CercleFinance.com) - OPmobility dévoile un résultat net part du groupe (RNPG) en croissance de 4,2% à 170 millions d'euros pour 2024, ainsi qu'un cash-flow libre en hausse de 8,3% à 246 millions et une marge opérationnelle améliorée de 0,4 point à 4,2% du chiffre d'affaires.



A plus de 11,6 milliards d'euros, le chiffre d'affaires économique de l'équipementier automobile a augmenté de 2,8% en organique, affichant ainsi une surperformance du marché de quatre points dans l'ensemble des régions.



Le conseil d'administration proposera, à l'AG du 24 avril, un dividende de 0,60 euro par action au titre de 2024, soit un taux de distribution de 50,8%. Compte tenu de l'acompte payé en juillet 2024, le solde de 0,36 euro sera mis en paiement le 2 mai.



Dans un contexte de production automobile attendue stable sur l'année 2025, OPmobility a pour ambition des agrégats financiers (marge opérationnelle, RNPG et cash-flow libre) supérieurs à ceux de 2024, tout en poursuivant la réduction de sa dette nette.





Valeurs associées OPMOBILITY 10,33 EUR Euronext Paris -1,24%