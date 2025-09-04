 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
OPmobility : partenariat avec HESS pour la fourniture de batteries
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 07:52

(Coquille titre)

Opmobility SE OPM.PA :

* OPMOBILITY POURSUIT SA DIVERSIFICATION DANS TOUTES LES MOBILITÉS EN FOURNISSANT À HESS DES BATTERIES POUR BUS ET TRAM-BUS

Texte original tinyurl.com/nyawzhkp

Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

OPMOBILITY
13,0600 EUR Euronext Paris -0,61%
