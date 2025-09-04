information fournie par Reuters • 04/09/2025 à 07:52

OPmobility : partenariat avec HESS pour la fourniture de batteries

* OPMOBILITY POURSUIT SA DIVERSIFICATION DANS TOUTES LES MOBILITÉS EN FOURNISSANT À HESS DES BATTERIES POUR BUS ET TRAM-BUS

