 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OPmobility fait évoluer son comité de direction
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:15

Le groupe spécialisé dans la mobilité durable et connectée ajuste l'organisation de son comité de direction afin de s'adapter aux transformations du marché et d'accélérer l'exécution de sa stratégie.

Félicie Burelle, directrice générale d' OPmobility , met en place des ajustements au sein du comité de direction afin de permettre au groupe de mieux répondre à l'évolution des attentes du marché. L'objectif est de renforcer l'orientation client et la compétitivité, deux facteurs clés de différenciation.

Pour soutenir l'accélération de la feuille de route stratégique du groupe, Christian Kopp est nommé directeur des opérations. Il aura pour mission de renforcer la proximité avec les clients et d'améliorer la compétitivité d'OPmobility, deux leviers essentiels de croissance et de performance. Christian Kopp est un dirigeant expérimenté, qui a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe au cours des 19 dernières années.

Sous la direction de Félicie Burelle, il pilotera l'approche commerciale d'OPmobility en coordonnant les activités entre les différentes régions et les Business Groups, afin de rapprocher davantage les besoins des clients des opérations du groupe.

Christian Kopp prendra également la tête de l'activité Exteriors du groupe, avec pour objectif d'accélérer les synergies et de renforcer les offres intégrées, notamment autour de la ligne de produits One4you.

Dans ce cadre, Christophe Marceau est nommé directeur du Business Group Exterior & Lighting, tandis que Guillaume Ebner devient directeur du Business Group Modules et rejoint le comité de direction.

Valeurs associées

OPMOBILITY
15,420 EUR Euronext Paris +3,91%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Cérémonie du palamrès du guide Michelin 2025 à Metz , le 31 mars 2025 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Rétrogradations du guide Michelin: l'Ambroisie perd sa troisième étoile, Bras en relégation
    information fournie par AFP 10.03.2026 19:21 

    Avant son nouveau palmarès d'étoiles qui dévoilé le 16 mars à Monaco, le guide Michelin a annoncé mardi à l'AFP ses rétrogradations pour 2026, marquées par la perte d'un macaron pour Sébastien Bras, le chef étoilé qui n'en voulait plus. Coup de tonnerre cette saison, ... Lire la suite

  • Des pompes à carburant dans une station-service à Thionville, dans le nord-est de la France, le 9 mars 2026 ( AFP / Jean-Christophe VERHAEGEN )
    Guerre au Moyen-Orient: les conséquences économiques mondiales
    information fournie par AFP 10.03.2026 19:20 

    Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mardi à 18H00 GMT, au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le ministre américain de l'Energie supprime son message sur l'escorte américaine d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz Le ministre américain ... Lire la suite

  • Jean-Michel Aulas lors d'un meeting de campagne à Lyon, le 26 septembre 2025 ( AFP / OLIVIER CHASSIGNOLE )
    Municipales: Jean-Michel Aulas en meeting à Lyon
    information fournie par AFP 10.03.2026 19:19 

    A cinq jours du premier tour des municipales, l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, grand favori des sondages, est en meeting mardi soir à Lyon, où le premier secrétaire du PS s'est affiché au côté du maire écologiste sortant. Le candidat adoubé par la droite ... Lire la suite

  • Deux employés d'Amazon en train de scanner des envois. (Crédit: / Amazon)
    Un juge bloque temporairement l'agent d'achats IA de Perplexity sur Amazon
    information fournie par Zonebourse 10.03.2026 19:12 

    La justice américaine estime qu'Amazon a apporté des preuves solides d'un accès non autorisé au site par le navigateur d'intelligence artificielle Comet. Un juge fédéral américain a ordonné le blocage temporaire de l'accès du navigateur d'intelligence artificielle ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank