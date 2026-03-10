OPmobility fait évoluer son comité de direction
information fournie par Zonebourse 10/03/2026 à 18:15
Félicie Burelle, directrice générale d' OPmobility , met en place des ajustements au sein du comité de direction afin de permettre au groupe de mieux répondre à l'évolution des attentes du marché. L'objectif est de renforcer l'orientation client et la compétitivité, deux facteurs clés de différenciation.
Pour soutenir l'accélération de la feuille de route stratégique du groupe, Christian Kopp est nommé directeur des opérations. Il aura pour mission de renforcer la proximité avec les clients et d'améliorer la compétitivité d'OPmobility, deux leviers essentiels de croissance et de performance. Christian Kopp est un dirigeant expérimenté, qui a occupé plusieurs fonctions au sein du groupe au cours des 19 dernières années.
Sous la direction de Félicie Burelle, il pilotera l'approche commerciale d'OPmobility en coordonnant les activités entre les différentes régions et les Business Groups, afin de rapprocher davantage les besoins des clients des opérations du groupe.
Christian Kopp prendra également la tête de l'activité Exteriors du groupe, avec pour objectif d'accélérer les synergies et de renforcer les offres intégrées, notamment autour de la ligne de produits One4you.
Dans ce cadre, Christophe Marceau est nommé directeur du Business Group Exterior & Lighting, tandis que Guillaume Ebner devient directeur du Business Group Modules et rejoint le comité de direction.
Valeurs associées
|15,420 EUR
|Euronext Paris
|+3,91%
A lire aussi
-
Avant son nouveau palmarès d'étoiles qui dévoilé le 16 mars à Monaco, le guide Michelin a annoncé mardi à l'AFP ses rétrogradations pour 2026, marquées par la perte d'un macaron pour Sébastien Bras, le chef étoilé qui n'en voulait plus. Coup de tonnerre cette saison, ... Lire la suite
-
Voici les dernières évolutions économiques mondiales, mardi à 18H00 GMT, au onzième jour de la guerre au Moyen-Orient: - Le ministre américain de l'Energie supprime son message sur l'escorte américaine d'un pétrolier dans le détroit d'Ormuz Le ministre américain ... Lire la suite
-
A cinq jours du premier tour des municipales, l'ex-patron de l'OL Jean-Michel Aulas, grand favori des sondages, est en meeting mardi soir à Lyon, où le premier secrétaire du PS s'est affiché au côté du maire écologiste sortant. Le candidat adoubé par la droite ... Lire la suite
-
La justice américaine estime qu'Amazon a apporté des preuves solides d'un accès non autorisé au site par le navigateur d'intelligence artificielle Comet. Un juge fédéral américain a ordonné le blocage temporaire de l'accès du navigateur d'intelligence artificielle ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer