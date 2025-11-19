OPmobility et Yanfeng annoncent de nouvelles activités pour leur filiale chinoise YFPO

Opmobility SE OPM.PA :
* OPMOBILITY ET YANFENG RENFORCENT LEUR FILIALE CHINOISE YFPO AVEC DE NOUVELLES ACTIVITÉS
* CETTE OPÉRATION PERMETTRA À YFPO D’ACCÉLÉRER SON DÉVELOPPEMENT EN ÉLARGISSANT SON PORTEFEUILLE DE PRODUITS
* APRÈS CETTE OPÉRATION, YFPO EMPLOIERA ENVIRON 3.000 PERSONNES EN CHINE DANS 38 USINES ET 1 CENTRE DE RESEARCH AND DEVELOPMENT
* CETTE OPÉRATION DEVRAIT ÊTRE FINALISÉE EN 2026, SOUS RÉSERVE DE SON APPROBATION PAR LES AUTORITÉS CHINOISES COMPÉTENTES
Texte original [https://tinyurl.com/yrchzfyk] Pour plus de détails, cliquez sur OPM.PA
(Rédaction de Gdansk)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer