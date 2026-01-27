OPmobility en passe de racheter l'activité éclairage de Hyundai Mobis

( AFP / ERIC PIERMONT )

L'équipementier automobile français OPmobility a annoncé mardi la signature d'un protocole d'accord avec le coréen Hyundai Mobis pour l'acquisition de son activité éclairage, l'entreprise se développant sur ce créneau depuis plusieurs années face aux difficultés du secteur automobile en Europe.

"OPmobility a signé avec Hyundai Mobis un protocole d'accord en vue d'une potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans son activité éclairage", a annoncé l'équipementier dans un communiqué.

Aucun montant n'a été donné.

"Ce partenariat stratégique, qui devrait être finalisé en 2026, renforcerait sa solide dynamique commerciale et sa compétitivité dans l'éclairage dans une industrie de la mobilité en pleine transformation", ajoute le groupe.

OPmobility précise que cet accord doit permettre "notamment un élargissement de son portefeuille de produits, de sa base de clients et de ses géographies. Une combinaison des activités éclairage des deux entreprises permettrait de leur donner une nouvelle dimension, de renforcer leur leadership technologique et commercial tout en générant des économies de coûts".

"Les détails concernant les principes de la transaction seront déterminés durant le prochain processus de négociation", est-il précisé.

OPmobility avait déjà racheté en 2022 les activités éclairages de deux équipementiers, AMLS Osram et Varroc.

"La combinaison potentielle de nos activités d'éclairage représenterait une étape stratégique majeure dans le développement de notre activité d'éclairage, depuis son lancement fin 2022. L'élargissement de notre base de clients à de nouveaux acteurs mondiaux contribuerait à accélérer notre stratégie de diversification géographique et clients", a commenté Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, citée dans le communiqué.

Les plans sociaux se sont multipliés chez les fabricants de pièces automobiles en France et en Allemagne, à cause d'une baisse des ventes de voitures, notamment en Europe et en Chine, le marché principal des fabricants européens.

OPmobility (anciennement Plastic Omnium) a cependant résisté aux turbulences en 2024, avec une croissance de son chiffre d'affaires consolidé (10,5 milliards d'euros, +1,6% sur un an) et de son bénéfice net part du groupe (170 millions d'euros, +4,2%).

Les résultats 2025 seront publiés le 25 février.

OPmobility revendique un réseau mondial de 150 usines et 40 centres de recherche et développement, ainsi que 38.900 collaborateurs.