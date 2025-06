OPmobility dans le rouge après une dégradation

(AOF) - OPmobility signe l’une des plus fortes baisses du SBF 120 avec un repli de 5,81 %, à 10,53 euros, après une dégradation de Morgan Stanley. Le broker est désormais à Sous-pondérer, contre Surpondérer auparavant, sur le titre du groupe industriel spécialisé dans la mobilité durable. La cible de cours a quant à elle été révisée à la baisse de 13,4 à 10,2 euros, soit un potentiel de baisse de près de 9 % au cours de clôture de mercredi.

Les analystes pensent que l'exposition du groupe à certains produits comme les réservoirs de carburant offre une certaine protection contre la concurrence chinoise, mais elle implique également un risque d'obsolescence plus important lorsque ce type de produit ne fera plus partie des voitures de demain. Par conséquent, le groupe devra augmenter ses dépenses en R&D pour trouver des relais de croissance.

Pour Morgan Stanley, les fondamentaux d'OPmobility devraient rester sous pression à court terme à cause des difficultés persistantes rencontrées par la division Éclairage et une plus grande dépendance au marché automobile des pays développés. L'analyste évoque également une valorisation tendue.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- 27 ème équipementier automobile de « rang 1 » né en 1946 avec des positions de numéro 1 mondial dans la plupart de ses activités ;

- Chiffre d’affaires de 11,4 Mds€ réparti entre l’Europe pour 52 %, l’Amérique du nord (30 % dont les Etats-Unis 1 er contributeur des ventes du groupe, à hauteur de 16 %,) la Chine (7 %) et le reste de l’Asie (11 %) ;

- Activité segmentée entre Exterior Systems pour 49 % (systèmes extérieurs et éclairage), Modules pour 28 % (de la conception à l’assemblage) et Powertrain pour 23 % dont C-Power (systèmes d’énergie & dépollution et batteries & systèmes d’électrification) et H2-Power (hydrogène) ;

- Ambition forte d’un renforcement du leadership mondial par le développement d’une offre intégrée composée de systèmes extérieurs de carrosserie, d’éclairage et de modules.

- Capital contrôlé à 59,4 % par la famille fondatrice Burelle et accueillant l’état français (1,54 %), Laurent Brunelle étant président du conseil et Laurent Favre directeur général ;

Enjeux

Modèle d’affaires :

- révision organisationnelle en 5 divisions avec création d’une activité dédiée au logiciel, soutenue par le plan OMEGA de réponse à l’inflation et aux pénuries de semi-conducteurs ;

- HPBO, n° 1 mondial des modules blocs : amélioration de la profitabilité via la sélectivité des clients et des zones géographiques (focus sur l’Amérique du nord),

- Lightning 1 : 1,5 Md€ de revenus visés en 2027, via une présence accrue en Asie et Amérique du Nord,

- C-Power : part de marché de 21 % en 2030 avec 1 Md€ de revenus,

- H2-Power : focus sur la mobilité ferroviaire depuis 2024, avec contrats obtenus en Allemagne et Chine,

- OP’n Soft, entité de solutions de logiciels embarqués regroupant les expertises du groupe (40 % de la valeur des nouveaux véhicules liée aux logiciels) ;

- innovation fondée sur 40 centres de R&D axée sur l’amélioration industrielle et les logiciels ;

- Stratégie environnementale « Act for climate » de neutralité carbone des activités d’ici le début de 2025 et de toute la chaîne de valeur d’ici 2050, via :

- éco-conception de pièces légères et plus aérodynamiques (5 à 17 % de ZEV dans les revenus 2025) et recyclage des déchets,

- amélioration de 24 %, vs 2019, de l’efficacité énergétique et objectif 2026 de 60 % de contrats d’achat direct d’électricité renouvelable pour l’énergie consommée ;

- Bilan maîtrisé avec, à fin juin, une dette réduite à 1,49 Md€ et donnant un effet de levier de 1,6 Md€ face à 2,3 Mds€ de liquidités et 157 M€ d’autofinancement libre.

Défis

- Surperformance constante de l’activité par rapport à un marché mondial en repli ;

- Interrogations sur l’avenir, à court terme, du déploiement des véhicules électriques ;

- Poursuite de la remontée de la marge de l’activité éclairage, inférieure à celle des autres métiers ;

- Après une hausse de 4,7 % des ventes, notamment en Amérique du nord, à fin septembre, objectifs 2024 d’amélioration de la marge opérationnelle, du bénéfice net, de la dette et de l’autofinancement libre ;

- Dividende 2023 de 0,39 € et acompte de 0,24 € sur le dividende 2024.

- Après une hausse de 3,5 % des ventes et de 12 % de la marge opérationnelle au 30 juin,, objectif 2024 d’amélioration de la marge opérationnelle, du bénéfice net, de la dette et de l’autofinancement libre ;

- Dividende 2023 de € et acompte de 0,24 € sur le dividende 2024.