OPmobility: annulation de 1,5 million d'actions

(CercleFinance.com) - OPmobility indique que son conseil d'administration a décidé l'annulation de 1,5 million d'actions propres, soit 1,03% de son capital social, une opération qui prendra effet le 29 janvier et ramènera alors à 144.022.153 son nombre total d'actions.



L'équipementier automobile (ex-Plastic Omnium) précise que la participation de la holding de contrôle Burelle SA sera ainsi portée, du fait de cette opération décidée le mois dernier, de 60,01 à 60,63% du capital social.





