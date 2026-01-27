 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

OPmobility annonce un accord avec Hyundai Mobis pour un éventuel rachat de son activité éclairage
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 08:10

OPmobility OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Hyundai Mobis 012330.KS un protocole d’accord en vue d'une potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans son activité éclairage.

"Une combinaison des activités éclairage des deux entreprises permettrait de leur donner une nouvelle dimension, de renforcer leur leadership technologique et commercial tout en générant des économies de coûts", indique le groupe dans un communiqué.

Les détails concernant les principes de la transaction seront déterminés durant le prochain processus de négociation, ajoute OPmobility.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Blandine Hénault)

Valeurs associées

HYUNDAI MOBIS
0,0000 USD OTCBB 0,00%
OPMOBILITY
16,1900 EUR Euronext Paris 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank