OPmobility annonce un accord avec Hyundai Mobis pour un éventuel rachat de son activité éclairage

OPmobility OPM.PA a annoncé mardi avoir signé avec Hyundai Mobis 012330.KS un protocole d’accord en vue d'une potentielle acquisition d'une participation de contrôle dans son activité éclairage.

"Une combinaison des activités éclairage des deux entreprises permettrait de leur donner une nouvelle dimension, de renforcer leur leadership technologique et commercial tout en générant des économies de coûts", indique le groupe dans un communiqué.

Les détails concernant les principes de la transaction seront déterminés durant le prochain processus de négociation, ajoute OPmobility.

