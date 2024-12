OPmobility: a réalisé un placement privé de 300 ME information fournie par Cercle Finance • 18/12/2024 à 09:50









(CercleFinance.com) - OPmobility a finalisé un placement privé sous format Schuldschein d'un montant total de 300 millions d'euros.



Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux et contribuera à l'allongement de la maturité moyenne de la dette du Groupe.



Ce placement privé, sans covenant, d'une maturité moyenne de 4,7 ans, offre un taux moyen de financement de 4,17 %.



'Le montant de la transaction a été porté à 300 millions d'euros contre 200 millions d'euros initialement prévus démontrant ainsi l'intérêt et la confiance des investisseurs dans le profil financier et la stratégie d'OPmobility' indique la direction.



Olivier Dabi, Directeur Financier du Groupe et membre du Comité Exécutif, a déclaré: ' Cette opération nous permet d'élargir notre base d'investisseurs français et internationaux, d'allonger la maturité moyenne de notre dette et de renforcer le profil financier du Groupe, gage essentiel de poursuite de notre ambition de croissance au service d'une mobilité durable. '





