OPM: trésorerie de 9,5 millions, visibilité jusqu'au 2e trimestre 2024

(AOF) - Oncodesign Precision Medicine annonce une position de trésorerie de 9,5 millions d'euros lui permettant d’assurer le développement de ses programmes avec une visibilité augmentée de 4 mois depuis ses prévisions de début d’année, soit jusqu’à fin avril 2024. Cette biotech spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques précise que sa perte nette semestrielle de 3,9 millions d'euros est due aux dépenses en R&D à hauteur de 5 millions d'euros, « liées principalement à l’entrée en phase clinique volontaires sains de sa molécule OPM-101 en février ».

" OPM poursuit à marche forcée sa construction en s'appuyant sur l'intégration de compétences nouvelles, sur ses deux molécules actuellement en clinique et en se dotant des moyens de réussir son avenir ", déclare le PDG Philippe Genne. " Nous sommes très optimistes sur le potentiel de nos molécules à poursuivre avec succès leur développement dans leurs indications respectives et sur la pertinence et la productivité de nos technologies."

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.