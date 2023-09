OPM annonce ses résultats du 1er semestre 2023

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• Un an après sa création, OPM réalise avec succès le développement clinique de son candidat médicament OPM 101 et de ses plateformes technologiques



• Position de trésorerie de 9,5 M€ permettant d’assurer le développement de ses programmes avec une visibilité augmentée de 4 mois de trésorerie depuis nos prévisions de début d’année



• Revenus et produits d’exploitation de 1,1 M€ au 1er semestre 2023 (+121% vs. le 1er semestre 2022 proforma) principalement portés par ses partenariats avec la société américaine S-Engine et le laboratoire français Servier



• Résultat net (3,9) M€ du fait des dépenses en R&D à hauteur de 5 M€ au 1er semestre 2023, liées principalement à l’entrée en phase clinique volontaires sains de sa molécule OPM-101 en février



Dijon, France, le 19 septembre 2023, à 18h00 CEST – Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce ses résultats financiers du 1er semestre 2023 et arrêtés par le Conseil d’administration du 19 septembre 2023.