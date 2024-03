OPM annonce ses résultats annuels 2023 et fait le point sur ses développements cliniques

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce ses résultats financiers 2023 arrêtés par le Conseil d’administration du 26 mars 2024.



Karine LIGNEL, Directrice Générale Déléguée et COO d’Oncodesign Precision Medicine déclare : « Fort d’une trésorerie de 10 millions d’euros à fin 2023, auxquels sont venus s’ajouter depuis le produit de la levée de fonds de 2 millions d’euros, et la perception de 0,5 million d’euros au titre de la subvention et de l'avance récupérable dans le cadre du programme ANIMUS (Deep Tech), OPM bénéficie d’une solide visibilité financière jusqu’à début 2025 pour le développement de ses programmes. Nous avons également reçu l’accord pour un programme FEDER et attendons la formalisation d’un accord dans le cadre d’i-DEMO, pour un montant total de financement public pouvant atteindre près de 8 millions d’euros sur la durée des projets.»