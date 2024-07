OPM annonce les résultats positifs de la phase 1 volontaires sains d’OPM-101 : engagement significatif de la cible avec un excellent profil de sécurité

Pour recevoir l'information d'ONCODESIGN PRECISION MEDICINE (OPM) en temps réel, faites-en la demande à oncodesign@newcap.eu



• Fin de l’essai de phase 1 avec OPM-101 contrôlé par placebo et en double aveugle : 104 volontaires sains (VS) ont participé à cet essai visant à évaluer la sécurité d’OPM-101 chez l’homme



• Très bonne tolérance d’OPM-101 : aucun événement indésirable grave lié au traitement n’a été constaté et n’a nécessité l’arrêt de l’étude



Dijon (France), le 16 juillet 2024 à 18h00 CEST– Oncodesign Precision Medicine (OPM) (ISIN : FR001400CM63 ; Mnémonique : ALOPM), entreprise biopharmaceutique spécialisée en médecine de précision pour le traitement des cancers résistants et métastatiques, annonce aujourd’hui les résultats positifs de l’essai de phase 1 évaluant son candidat médicament OPM-101, administré par voie orale en dose croissante unique (SAD - single ascending dose) et doses croissantes multiples (MAD, multiple ascending doses), à des volontaires sains (VS).