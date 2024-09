OPM affiche une trésorerie de 9,6 millions d'euros

(AOF) - Au 30 juin 2024, OPM (Oncodesign Precision Medicine) disposait d’une trésorerie de 9,6 millions d'euros. La biotech spécialisée en médecine de précision dédiée à la découverte de traitements des cancers résistants et métastatiques affiche au premier semestre un chiffre d’affaires de 100 000 euros réalisé dans le cadre de son partenariat de développement STarT Pancréas avec les laboratoires Servier. La perte nette atteint 3,6 millions d’euros contre 3,9 millions en 2023. "En 2024, OPM n’attend aucun up-front ou milestone de ses programmes de collaboration" qui sont l'essentiel de ses revenus.

"Le 1er semestre 2024 a permis à OPM de lever près de 2 millions d'euros sur les marchés, dans un contexte boursier pourtant très difficile pour les biotechs, et les équipes ont également déployé d'importants efforts pour constituer des dossiers puis convaincre les grands acteurs publics du financement de l'innovation", déclare Karine Lignel, directrice générale déléguée et COO.

"Cela nous a permis de renforcer notre trésorerie qui s'établissait à 9,6 millions d'euros au 30 juin 2024. OPM assure ainsi pour les années suivantes une partie de ses ressources avec les financements publics restants à percevoir jusqu'en 2027."

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.