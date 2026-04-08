OPKO Health augmente alors que ModeX entame un essai précoce de l'anticorps préventif COVID-19

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8 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie OPKO Health OPK.O augmentent de 1,7 % à 1,19 $ avant le marché

** La société déclare que son unité ModeX Therapeutics commence à doser les volontaires dans une étude de stade précoce

** L'anticorps expérimental MDX2301 de ModeX est testé pour prévenir le COVID-19, une maladie respiratoire infectieuse qui peut être grave chez les personnes âgées et les personnes souffrant d'une maladie de longue durée, selon la société

** L'essai de stade précoce comprendra environ 80 adultes en bonne santé et des personnes à haut risque pour tester la sécurité, le comportement du médicament dans l'organisme et sa capacité à bloquer le virus

** Le MDX2301 est conçu pour bloquer toutes les variantes connues et est administré par injection veineuse ou musculaire; il n'est pas encore approuvé

** L'étude est financée par le BARDA du gouvernement américain et pourrait soutenir des approches similaires pour d'autres virus tels que la grippe

** A la dernière clôture, l'action a baissé de ~7% depuis le début de l'année