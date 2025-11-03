Opinion change, from Buy to Add (Drone Volt)

OPINION CHANGE
CHANGEMENT D’OPINION
CHANGEMENT D’EPS
2025 : € -0,06 vs -0,06 ns
2026 : € 0,02 vs 0,03 -29,1 %
Notre prévision de BPA pour 2026 a souffert du nombre plus élevé d'actions (+12m à 69m), lié à l'augmentation de capital de 6,4 millions d'euros annoncée ce matin.
CHANGEMENT DE NAV
€ 0,86 vs 1,14 -24,7 %
Notre ANR a été impacté par l'augmentation de 12m du nombre d'actions à environ 69m, prévue à la fin de l'année 2025, qui a été partiellement compensée par le niveau plus élevé de trésorerie nette. Ces deux changements résultent de l'augmentation de capital annoncée de 6,4m €.
CHANGEMENT DE DCF
€ 0,91 vs 1,21 -25,0 %
Notre DCF a été impacté par l'augmentation de 12m du nombre d'actions à environ 69m, prévue à la fin de l'année 2025, qui a été partiellement compensée par le niveau plus élevé de trésorerie nette. Ces deux changements résultent de l'augmentation de capital annoncée de 6,4m €.
