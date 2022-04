Opération PrimeTime en cours sur Carmat

La prothèse de coeur intégrale Carmat. (crédit photo : Carmat )

Concepteur et développeur du projet de cœur artificiel total le plus avancé au monde, visant à offrir une alternative thérapeutique aux malades souffrant d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale, Carmat lance une levée de fonds d'un montant d'environ 30 millions d'euros qui bénéficie d'engagements de souscription à hauteur de 22 millions d'euros

▪ Offre Globale à destination d'investisseurs spécialisés et stratégiques ainsi qu'à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid

▪ Prix d'émission des actions nouvelles de 10 euros par action

▪ Clôture de l'Offre PrimaryBid le 11 avril 2022 à 22h et de l'Offre Réservée le 12 avril 2022 avant l'ouverture des marchés

Stéphane Piat, Directeur général de CARMAT, commente : « La levée de fonds que nous lançons aujourd'hui va renforcer notre structure financière et nous permettre d'assurer sereinement la reprise des implantations de notre coeur artificiel Aeson® dès le mois d'octobre 2022. Le dialogue que nous menons avec les autorités compétentes et l'organisme notifié DEKRA, ainsi que la récente reprise de notre production, après l'intégration de changements nous ayant permis de renforcer la robustesse de différents composants, nous rendent en effet confiants dans notre capacité à reprendre nos essais cliniques et nos ventes comme prévu, et à répondre ainsi à l'attente marquée des médecins et des patients. Le soutien de nos actionnaires historiques est particulièrement important en cette période cruciale pour l'entreprise et je souhaite souligner tout particulièrement leur très fort engagement. Je suis également heureux que nous puissions offrir à d'autres investisseurs, ainsi qu'aux particuliers - via la plateforme PrimaryBid - la possibilité de contribuer au développement de notre Société, et d'une technologie unique dont nous pensons plus que jamais qu'elle a le potentiel de changer radicalement et durablement la prise en charge des patients atteints d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale. »

