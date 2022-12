Opération PrimeTime en cours sur Altheora

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le Groupe ALTHEORA, société française, spécialiste de la transformation des matériaux composites cotée sur Euronext Growth Paris annonce le lancement d'une augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid).

Les raisons de l'opération :

L'Opération a pour objectif de soutenir le plan stratégique d'ALTHEORA, "Inspirer et mener la reconquête industrielle" couvrant la période 2021-2026.

Le Groupe, leader européen de la conception et de la fabrication de pièces en matériaux composites et polymères, vise à devenir la 1ère ETI performante et responsable, capable de générer de la croissance durable et de contribuer à la réindustrialisation de son territoire, avec l'ambition d'atteindre 100 M€ de chiffre d'affaires à horizon 2026.

