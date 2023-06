Opération Prime Time en cours sur Wallix

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Paris, 8 juin 2023 – WALLIX (Euronext ALLIX), éditeur européen de logiciels de cybersécurité et expert en gouvernance des comptes à privilèges (PAM), lance une levée de fonds d'environ 9 M€ pour financer l'accélération de son plan stratégique.

Raisons de la levée de fonds

Les fonds levés permettront d'accélérer l'exécution du volet croissance externe du plan Unicorn 25. Après l'acquisition stratégique de Kleverware récemment annoncée, WALLIX entend poursuivre sa politique d'acquisitions ciblant à la fois l'enrichissement et l'extension de ses expertises sur certains segments stratégiques de la Gestion des Identités et des Accès et de la cybersécurité industrielle ainsi que le renforcement de son portefeuille de clients.

Cette levée de fonds est également associée à la mise en place d'une dette bancaire d'un montant d'environ 2,5 M€, dont les caractéristiques sont en cours de finalisation.

Pour rappel, la croissance organique du plan Unicorn 25 est autofinancée grâce aux ressources actuelles et les investissements ont été en grande partie réalisés dès 2022, avec notamment l'enrichissement de l'offre (lancements de WALLIX PAM4ALL, d'OT.security, de SaaS Remote Access), la consolidation du positionnement du Groupe en Europe et son développement en Amérique du Nord.

