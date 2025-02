Opération Prime Time en cours sur Medincell

bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)

Medincell, société pharmaceutique technologique au stade commercial développant un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans divers domaines thérapeutiques (la « Société »), annonce aujourd'hui le lancement d'une Offre Globale (tel que défini ci-dessous) représentant environ 10% de son capital social, par le biais d'une offre à des investisseurs institutionnels via un Placement Privé et à des investisseurs particuliers via la plateforme PrimaryBid.

Les fonds levés permettront à Medincell d'intensifier les opportunités de partenariat en étendant la portée de la technologie BEPO® à de nouvelles molécules et indications, et en envisageant potentiellement des technologies complémentaires. Ils consolideront la structure actionnariale de l'entreprise et renforceront son bilan, lui offrant une plus grande flexibilité pour créer de la valeur supplémentaire à long terme.

