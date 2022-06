Opération Prime Time en cours sur Arcure

(Crédits photo : Unsplash - Matthew Henry )

Arcure est une société spécialisée dans le développement de capteurs intelligents destinés au renforcement de l'autonomie des engins sur les sites industriels. La société propose des produits de détection/classification et de localisation des obstacles et des piétons, des dispositifs de contrôle d'accès et de localisation tout en un.

Arcure annonce le lancement d'une augmentation de capital s'adressant aux investisseurs institutionnels et aux particuliers.

RAISONS DE L'OPÉRATION

Les fonds levés permettront à Arcure d'accompagner ses ambitions de croissance rentable, avec un objectif de doublement de son chiffre d'affaires à l'horizon 2024. La stratégie de croissance mise en œuvre comprend notamment le déploiement rapide de Blaxtair® Origin. Commercialisé sur la seconde moitié de 2022, Blaxtair® Origin, offre des performances supérieures au Blaxtair® 3 (distance, postures, évolutivité, etc.), une connectivité native et un encombrement très réduit, élargissant la taille de son marché. Avec Blaxtair® Origin, Arcure entend accroitre, à moyen terme, le nombre de Blaxtair® installés par machine ainsi que les revenus récurrents de service associés et augmenter significativement la marge brute de la société.

Patrick MANSUY, Président et co-fondateur d'Arcure, déclare : « Nous avons reçu des marques d'intérêt de la part d'investisseurs institutionnels, dont la société de gestion NextStage, pour participer au financement de notre plan de développement. Nous avons donc décidé d'étendre la levée de fonds, initiée avec l'émission d'obligations convertibles souscrites par Inveready, afin d'intensifier notre développement, notamment en capitalisant sur les récents succès commerciaux aux Etats-Unis, et saisir toutes les opportunités offertes par le lancement prochain de Blaxtair ® Origin. »

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

L'Opération sera réalisée en deux volets distincts mais concomitants :

une offre par voie d'émissions d'actions nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires (sociétés d'investissement et fonds d'investissement de droit français ou de droit étranger investissant dans un secteur similaire ou complémentaire à celui de la Société) (conformément à la 10 ème résolution de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 9 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce (l' « Offre Réservée ») ; et

résolution de l'assemblée générale mixte de la Société en date du 9 juin 2022 sur le fondement de l'article L. 225-138 du code de commerce (l' « ») ; et une offre au public d'actions nouvelles destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid, qui s'effectuera selon une allocation proportionnelle aux demandes dans la limite du montant alloué à cette offre au public, avec une réduction des allocations en cas de demandes excédentaires le cas échéant, sur le fondement de l'article L. 225-136 du Code de commerce (conformément à la 8 ème résolution de l'assemblée générale mixte du 9 juin 2022) (l' « Offre PrimaryBid »).

Le produit brut de l'augmentation de capital devrait être d'un montant cible d'environ 2 M€. Il est précisé que l'Offre PrimaryBid destinée aux particuliers est accessoire par rapport à l'Offre Réservée et qu'elle représentera un maximum de 20% du montant de l'Opération. En tout état de cause, l'Offre PrimaryBid ne sera pas réalisée si l'Offre Réservée n'est pas réalisée.

L'Offre Réservée s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles à émettre. Le prix de souscription des actions nouvelles sera le même pour l'Offre Réservée et l'Offre PrimaryBid.

Le prix d'émission des actions offertes sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours l'action Arcure des cinq dernières séances de Bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 20%.

L'Opération débutera immédiatement ce mercredi 15 juin 2022 à compter de la clôture des marchés. L'Offre PrimaryBid se clôturera à 22h00. L'Offre Réservée devrait se clore avant l'ouverture des marchés du jeudi 16 juin 2022, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation.

La Société annoncera le résultat de l'Opération dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse.

Le nombre définitif d'actions nouvellement émises et le montant du prix de souscription seront décidés par le Directoire.

Les actions nouvellement émises seront assimilées aux actions existantes et feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth sur la même ligne de cotation (ISIN : FR0013398997 – ALCUR). Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur Euronext Growth interviendraient le 20 juin 2022.

En application de l'article 1.4 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'Opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (“AMF“).