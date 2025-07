Opération Prime Time en cours sur Amoeba

bourse : courbes analyses technique (Crédits: Adobe Stock)

Chassieu (France), le 22 juillet 2025 – 17h45 - Amoéba (FR0011051598 - ALMIB ) , greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes , annonce le lancement d'une augmentation de capital ouverte aux investisseurs institutionnels et particuliers pour un montant global d'environ 9M€, pouvant, le cas échéant, être porté à 14M€, afin d'accompagner sa montée en puissance industrielle et commerciale, tant pour ses activités biocontrôle que cosmétique.

Une opération qui intervient à un moment crucial pour Amoéba

Cette augmentation de capital s'inscrit dans la continuité des nombreuses avancées déterminantes obtenues par Amoéba ces derniers mois, sur ses deux piliers principaux :

Biocontrôle : pour mémoire, Amoéba a signé en juin 2025 [1] un accord de distribution majeur avec Koppert, qui accorde à celui-ci les droits de distribution exclusifs de sa solution de biocontrôle pour une période de 5 ans, afin de traiter les vignes et cultures maraichères dans 18 pays européens ainsi qu'aux États-Unis. Le lancement de la commercialisation est prévu début 2026.

De plus, la Commission européenne a approuvé définitivement la substance active de biocontrôle d'Amoéba, en concluant sur son efficacité fongicide et son profil à faible risque pour la santé humaine et l'environnement [2] . Amoéba a ainsi initié la procédure de demande d'autorisation de mise sur le marché de son produit de biocontrôle, sous la dénomination « AXPERA », dans 9 États membres européens ciblés en priorité, avec une décision attendue fin 2025 - début 2026 qui ouvrira ensuite la voie à la commercialisation.

Enfin, pour mémoire, la substance active d'Amoéba est approuvée depuis 2022 aux États-Unis. Le produit de biocontrôle AXPERA est en phase finale d'évaluation scientifique par l'Agence américaine de Protection de l'Environnement (US EPA) afin d'obtenir l'autorisation fédérale de mise sur le marché (AMM). La décision de l'US EPA devrait intervenir dans les semaines à venir.

Cosmétique : Amoéba a annoncé aujourd'hui (cf. communiqué de presse publié ce jour) la signature d'un accord avec Metron Technology, filiale du groupe Oriental Beauty Valley (OBV), avec une double dimension réglementaire et commerciale, qui prévoit :

L'accompagnement et le conseil du groupe Oriental Beauty Valley afin d'aboutir à l'homologation de l'ingrédient cosmétique d'Amoéba en Chine ;

La priorité accordée à Metron Technology afin de distribuer l'ingrédient cosmétique d'Amoéba sur le territoire chinois, une fois l'homologation obtenue.

La signature de cet accord permet à Amoéba d'accélérer le développement de son activité cosmétique, en étant plus proche que jamais de pouvoir commercialiser dans le monde entier son ingrédient à l'efficacité prouvée (pour mémoire, l'ingrédient cosmétique d'Amoéba est inscrit sur la liste des produits INCI, qui permet une commercialisation dans le monde entier à l'exception de la Chine).