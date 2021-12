Opération Boursolidaire : merci à vous !

L'opération Boursolidaire a permis de récolter 200.000 euros. (crédit : Boursorama)

Du 6 au 10 décembre, Boursorama Banque organisait l'opération Boursolidaire en soutien à UNICEF*. A cette occasion, 200.000 euros ont été récoltés et seront intégralement réservés à UNICEF.

On insiste souvent sur la nécessité de donner du sens à ses investissements, Boursorama, leader du courtage en France a pris cet impératif au pied de la lettre et s'est engagé à soutenir UNICEF pour l'opération Boursolidaire.

2 euros reversés par ordre exécuté

Pour rappel, le principe de l'opération était simple : pour chaque ordre de Bourse fait par un client et exécuté durant la semaine du 6 au 10 décembre, 2 euros étaient reversés à UNICEF, avec un plafond de 200.000 euros.

Ce plafond a été atteint dans le courant de la semaine et ce sont donc 200.000 euros qui vont être intégralement reversés à UNICEF. Le Fonds des Nations unies pour l'enfance utilisera cette somme dans le cadre de ses programmes pour que chaque enfant grandisse dans les meilleures conditions.

Présent dans plus de 190 pays et territoires, UNICEF agit notamment pour l'éducation, la santé ou encore la nutrition des enfants les plus vulnérables dans le monde.

*UNICEF ne cautionne aucune entreprise, marque, produit ou service.