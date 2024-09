Openstone ouvre le private equity immobilier aux CGP et aux family offices

(AOF) - Openstone a annoncé le lancement de ses services à destination des conseillers en gestion de patrimoine et des family offices. La plateforme spécialisée dans le private equity immobilier précise avoir signé des partenariats avec le top 10 des gérants mondiaux, dont elle rend accessibles les fonds via des feeders à partir de 10 000 euros.

