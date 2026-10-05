Openstone et Fundcraft dévoilent un fonds evergreen

(Zonebourse.com) - Openstone, spécialiste des actifs non cotés auprès des professionnels de la gestion privée, et Fundcraft France, société de gestion agréée par l'Autorité des marchés financiers, annoncent le lancement d'Openstone Infraworld, un Fonds Professionnel Spécialisé (FPS) evergreen consacré aux infrastructures privées mondiales.

Géré par Fundcraft France et conseillé par Openstone, le fonds permet, au travers d'une seule souscription, d'accéder à quatre fonds cibles identifiés auprès de Macquarie Asset Management, Partners Group et Ares Management. Ces trois acteurs internationaux représentent ensemble plus de 300 milliards de dollars d'actifs d'infrastructure sous gestion.

Openstone apporte son expertise dans l'analyse, la sélection et l'assemblage de stratégies de marchés privés adaptées à une allocation patrimoniale.

Fundcraft assure la gestion du fonds, son cadre réglementaire, sa gouvernance et son administration opérationnelle.

Une sélection de fonds pour diversifier les sources de performance et de revenus

Conçu comme un fonds de fonds multi-gérants et multi-stratégies, Openstone Infraworld associe dès son lancement quatre fonds complémentaires. Son architecture permet de diversifier l'exposition entre dette et equity, investissements primaires et secondaires, fonds ouverts et fonds fermés, ainsi qu'entre plusieurs secteurs, zones géographiques, millésimes et rythmes de déploiement.

Les quatre fonds cibles envisagés donnent notamment accès à :

- deux stratégies de Macquarie Asset Management : l'une dédiée au secondaire d'infrastructure, l'autre à la dette d'infrastructure Core ;

- une stratégie evergreen value-add de Partners Group associant investissements directs et secondaires ;

- une stratégie evergreen mondiale d'Ares Management combinant equity et dette et orientée vers la génération de revenus.

- A maturité, l'allocation cible prévoit environ 60% de fonds fermés et 40% de fonds ouverts. (hors poche de liquidité). Le portefeuille à vocation à s'élargir progressivement à d'autres fonds.

Un fonds evergreen conçu pour une allocation patrimoniale de long terme

Le format evergreen permet d'investir au fil de l'eau, au moyen d'un appel de fonds unique, dans un portefeuille déjà amorcé et appelé à se renouveler.

Openstone Infraworld est accessible auprès des professionnels du patrimoine partenaires d'Openstone et via sa plateforme full digitale. Il peut notamment être souscrit au nominatif pur, en compte-titres ainsi qu'au travers de contrats d'assurance-vie luxembourgeois éligibles.

Une classe d'actifs portée par des besoins d'investissement structurels

Selon Stonepeak, société d'investissement américaine, les besoins mondiaux d'investissement dans les infrastructures pourraient atteindre 94 000 milliards de dollars d'ici 2040, alors que 79 000 MdsUSD seraient aujourd'hui programmés. Ce déficit de financement estimé à 15 000 MdsUSD renforce la nécessité de mobiliser des capitaux privés.

Pour les investisseurs patrimoniaux, les infrastructures peuvent apporter une exposition à des actifs réels et essentiels, souvent adossés à des revenus contractuels de long terme, avec des moteurs de performance distincts de ceux des marchés cotés. Dans un environnement marqué par des besoins d'investissement croissants et de nouveaux équilibres de valorisation, la classe d'actifs offre également des points d'entrée renouvelés, notamment sur la dette d'infrastructure.

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