Opendoor Technologies recule après avoir émis 650 millions de dollars de dette convertible

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13 août - ** L'action de la société immobilière résidentielle en ligne Opendoor Technologies OPEN.O a reculé de 8% à 3,21 dollars avant l'ouverture de la Bourse jeudi, à la suite de l'annonce d'une levée de fonds ** OPEN, dont le siège se trouve à Tempe, en Arizona, annonce avoir vendu de manière privée à certains investisseurs 650 millions de dollars d’obligations convertibles à 0%, arrivant à échéance le 15 août 2030

** Le prix de conversion de 4,71 dollars représente une prime de 35% par rapport au dernier cours de l’action, qui s’établissait à 3,49 dollars mercredi

** La société a l’intention d’utiliser environ 52,5 millions de dollars du produit net pour financer le coût d’opérations de « capped call » visant à réduire toute dilution potentielle, et environ 158 millions de dollars pour racheter environ 45,3 millions de ses propres actions; le reste servira à élargir son parc immobilier et sa présence sur le marché ** La société indique qu’, au-delà du prix plafond de 6,98 $, les actions rachetées devraient compenser l’émission nette d’actions jusqu’à ce que le cours de l’action dépasse 10,38 $

** Par ailleurs, J. Wood Capital Advisors, l’agent de placement chargé de ces opérations, a l’intention d’acquérir pour 25 millions de dollars d’actions d’OPEN

** Avec environ 971,1 millions d’actions en circulation, la société affiche une capitalisation boursière d’environ 3 milliards de dollars ** Le 4 août, OPEN a annoncé que son chiffre d’affaires du deuxième trimestre avait progressé de 23% par rapport au premier trimestre pour atteindre 883 millions de dollars, un résultat inférieur aux estimations des analystes, et a indiqué s’attendre à un résultat net ajusté positif sur une base glissante de 12 mois d’ici fin 2026

** À la clôture de mercredi, l'action OPEN affichait une baisse de 40% depuis le début de l'année

** La recommandation moyenne de 10 analystes est “conserver”; le cours cible médian s'établit à 4,38 dollars