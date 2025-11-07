Opendoor dégringole après le rapport du troisième trimestre et une offre directe d'actions de 1,2 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des détails de l'offre d'actions)

7 novembre - ** Les actions de la société d'immobilier résidentiel en ligne Opendoor Technologies OPEN.O chutent de 16 % à 5,51 $ vendredi matin, après la publication de ses résultats du troisième trimestre, dans un contexte de changement de stratégie et l'annonce d'une augmentation de capital ** La société basée à Tempe, Arizona, a annoncé jeudi en fin de journée que le chiffre d'affaires a chuté d'environ un tiers en glissement annuel pour atteindre 915 millions de dollars et une perte de 12 cents par action; les analystes s'attendaient à un chiffre d'affaires de 850 millions de dollars et une perte de 7 cents par action, selon les données de LSEG ** "Nous refondons Opendoor en tant que société de logiciels et d'intelligence artificielle", a déclaré le directeur général Kaz Nejatian dans le communiqué

** "Notre chemin vers la rentabilité est clair: transiger avec plus de vendeurs, renforcer notre économie unitaire grâce à une meilleure tarification et à la vitesse de revente, et stimuler l'efficacité opérationnelle en étant impitoyable sur les dépenses",

** Vendredi matin, la société ** Jeudi en fin de journée, la société a également annoncé une distribution spéciale de bons de souscription aux actionnaires ordinaires à la date du 18 novembre à 17h00 ET, afin d'aligner les actionnaires et la direction ** OPEN a environ 772,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 5 milliards de dollars, comme le montre le dossier 10-Q ** En septembre, OPEN a nommé Kaz Nejatian, un cadre de Shopify

SHOT.TO , comme nouveau directeur général, et a déclaré que les cofondateurs Keith Rabois et Eric Wu reviendraient au conseil d'administration ** OPEN, qui a connu une activité similaire à celle des mèmes depuis l'été, a atteint son plus bas niveau historique intrajournalier de 51 cents à la fin du mois de juin